Bartınspor'da Yönetim İstifa Etti: Geçici Yönetim Kongreye Taşıyacak

Bartınspor'da Yönetim İstifa Etti

Kulüp, geçici yönetimle kongreye taşınacak

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve bu sezon zor günler yaşayan Bartınspor’da mevcut yönetim kurulu görevi bıraktı. Takım, oluşturulacak geçici yönetim tarafından kongreye taşınacak.

Yaklaşık 5 ay önce gerçekleştirilen kongreyi kazanan Mehmet Maden başkanlığındaki yönetim kurulu, ekonomik sorunlar ve başarısız sonuçlar nedeniyle istifa etti. Kulüp, son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar ve başarısız sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler geçiriyordu.

Bartınspor Asbaşkanı ve Genel Kaptanı Ali Kıral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta görevi devraldık. 3-4 ay geçti ve biz Bartınspor'u ekonomik dardan çıkartamadık. Elbirliği ile çabaladık, uğraştık, yapamadık." ifadelerini kullandı. Kıral, süreçte destek veren Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Geçiş sürecinin başladığını belirten Kıral, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de kongre hazırlığı yapacağız. Şu an itibarıyla görevi bıraktık. İnşallah Bartınspor bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Biz de öyle arzu ettik zaten. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bartınspor artık emin ellere teslim edildi. Eleştirilerin son bulmasını ve Bartınspor etrafında birleşelim diyoruz. Bartınspor inşallah iyi yerlere gelir. Biz de bundan mutluluk duyacağız. Her zaman Bartınspor'un yanındayız. Birlik olalım, güzel maçlar izleyeceğiz inşallah."

Kulüp önümüzdeki dönemde kongre hazırlıklarına odaklanacak ve geçici yönetim denetiminde yeni yönetime kadar sürecin yürütülmesi planlanıyor.

BARTINSPOR ASBAŞKANI VE GENEL KAPTANI ALİ KIRAL