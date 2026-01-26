Anadolu Üniversitesi'nde Pickleball Turnuvası'na Yoğun İlgi

Anadolu Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Birimi'nin düzenlediği Pickleball Turnuvası, 100. Yıl Spor Salonu'nda 3 gün sürdü; yetişkin ve çocuk kategorilerinde kupa ve madalyalar verildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:56
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Pickleball Turnuvası, kursiyerler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlıklı Yaşam Birimi tarafından organize edilen turnuva 100. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuva; yetişkinler için A ve B gruplarında, 8-13 yaş çocuklar için A, B, C ve D gruplarında ve 7 yaş çocuk kategorisinde düzenlendi ve 3 gün sürdü. Etkinlik sonunda dereceye giren yetişkin ve çocuk sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Organizasyonun amacı ve destek

Anadolu Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Birimi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Kuş, tatil döneminde çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmayı ve spora yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Kuş, "Bunu yaparken yetişkinleri de unutmuyoruz. Her yaş grubuna uygun bir spor dalı olan Pickleball’ın yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kuş, sporda başarının disiplinli çalışma ve uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, 100. Yıl Spor Salonu ile Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in desteğiyle üniversiteye kazandırılan açık Pickleball kortlarında yürütülen çalışmalar sayesinde bu imkânların Eskişehir halkına sunulduğunu ifade etti. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e, Rektör Yardımcılarına, SKS Daire Başkanlığı'na, antrenörlere ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

