Eyüpspor - Beşiktaş: VAR Sarper Barış Saka olarak açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Hakem kadrosu

Mücadeleyi sahada yönetecek hakem Yasin Kol olacak. Kol'un yardımcıları Bersan Duran ve Furkan Ürün olarak belirlendi.

Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olarak atandı.

VAR ve AVAR

Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevi Sarper Barış Saka'ya verilirken, AVAR görevini Suat Güz üstlenecek.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I SARPER BARIŞ SAKA OLDU