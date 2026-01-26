Eyüpspor - Beşiktaş: VAR Sarper Barış Saka olarak açıklandı

Trendyol Süper Lig 19. hafta kapanışında Eyüpspor-Beşiktaş maçında VAR görevi Sarper Barış Saka'ya verildi. Maç bu akşam 20.00'de oynanacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:54
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Hakem kadrosu

Mücadeleyi sahada yönetecek hakem Yasin Kol olacak. Kol'un yardımcıları Bersan Duran ve Furkan Ürün olarak belirlendi.

Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olarak atandı.

VAR ve AVAR

Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevi Sarper Barış Saka'ya verilirken, AVAR görevini Suat Güz üstlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

