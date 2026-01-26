Eskişehirli Sudenaz Bayram U20 Türkiye 3’üncüsü oldu

Eskişehirli sporcu Sudenaz Bayram, 24-25 Ocak’ta Ataköy’da düzenlenen Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda sırıkla atlamada Gençler Türkiye 3’üncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:22
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası, 24-25 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Turnuvada Eskişehir’i başarıyla temsil eden Sudenaz Bayram, sırıkla atlama branşında mücadele etti.

Sudenaz Bayram, gösterdiği performansla Gençler Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Kulübü ve şehri için değerli bir sonuç elde eden sporcunun bu derecesi Eskişehir atletizmi açısından öne çıktı.

Şampiyonanın yapıldığı mekan ve tarihler: İstanbul Ataköy Atletizm Salonu, 24-25 Ocak.

