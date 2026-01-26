Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik

TFF 3. Lig 4. grup takımlarından Balıkesirspor, 18. hafta müsabakasında konuk ettiği Karşıyaka’yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, "Karşıyaka galibiyetimiz, sadece üç puan değil. Sahada ilmek ilmek dokumaya çalıştığımız oyun karakterimizin, dayanışma ruhumuzun ve gerçek bir kulüp olma bilincinin en somut yansıması oldu. Bu anlamlı zaferin mimarı olan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Performans ve taraftara teşekkür

Sahada gösterilen performansın temelini disiplinli çalışmalarına bağlayan Uysal, "Ancak asıl teşekkür, 90 dakika boyunca inançlarını hiç kaybetmeden, coşkularıyla bize güç veren siz değerli taraftarlarımıza. Bu galibiyeti, sizlere ve tüm Balıkesirspor ailesine armağan ediyoruz. Stadyumumuzun zorlu zemin şartlarına da ayrı bir parantez açmak gerekir. Performansımız, hem taktik disiplin hem de mücadele azmi açısından bir toparlanma ve temel değerlerimize, ’fabrika ayarlarımıza’ dönüşümüzün vurgusunu taşıyordu. Antrenmanlarda üzerinde titizlikle durduğumuz, savunmadan hücuma organize olma, top kaybı sonrası anında yüksek pres ve oyunu kontrol altına alma prensiplerini sahada net bir şekilde görmek, hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu" dedi.

Maçın taktik analizi ve gençlere verilen değer

Teknik Direktör Uysal açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Rakip hücumlarını, hatasız bir savunma organizasyonu ve kolektif geri dönüş mücadelemizle etkisiz hale getirdik. Kanat bölgelerimizde verilen amansız mücadele, rakibin etkili ortalar kullanmasının önünde set oldu. Orta sahada kurduğumuz sağlam denge, hem defansif güvencemizi pekiştirdi hem de hücumda sürpriz unsurlar için zemin hazırladı. Takımımızın sabit bir hücum anlayışının önüne geçerek, rakip savunmayı derin şartlarla ve sürekli pozisyon değişiklikleriyle test etti. Bu zaferin belki de en iç ısıtan tarafı, genç futbolcularımıza duyduğumuz güvenin karşılığını almak ve onların gelişimine bizzat sahada tanıklık etmekti. Gençlere fırsat verme politikamızın ne denli isabetli olduğunu bir kez daha gördük. Sakat ve cezalı oyuncularımızın eksikliği ile forma şansı bulan genç yeteneklerimiz ve bu süreçte takımdan ayrılan değerli oyuncularımız olmasına rağmen, sahadaki her bir futbolcumuz büyük bir karakter, aidiyet ve mücadele örneği sergileyerek, gerçek bir takım ruhuyla kenetlendi. Bu dayanıklılık ve profesyonellik, bu koca kulübün ne denli güçlü bir oyuncu topluluğuna sahip olduğunun kanıtıdır. Bu koca çınarı, 60 yıllık köklü mirasımızı daha ileri taşımak için şehrin tüm dinamiklerinden ve değerli iş insanlarımızdan beklediğimiz destek, takımımızın omuzlarındaki yükü hafifletecek ve hedeflerimize birlikte, daha güçlü adımlarla yürümemizi sağlayacaktır. Yolumuza, inancımız ve birliğimizle devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkürler. Biz, birlikte parlayan bir yıldızız."

BALIKESİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ZAFER UYSAL