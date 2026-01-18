Trendyol 1. Lig: Boluspor 1-2 Sarıyer — Camara ve Eze sahne aldı

Trendyol 1. Lig: Boluspor 1-2 Sarıyer

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynanan mücadelede Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakika: Metehan’ın sağ tarafa gönderdiği uzun topla buluşan Kulasin, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasının sağ iç kısmına yöneldi. Kulasin’in kale alanı önüne yerden çevirdiği pasta müsait pozisyondaki Camara topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakika: Lima sol kanattan yaptığı ortayı ön direğe gönderdi. Ön direkte kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı; iyi takip eden Loic Kouagba yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

64. dakika: Marcos Silva’nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Eze, topu kontrol edip rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girip kaleciyi de çaldıktan sonra sağ ayağıyla topu boş kaleye gönderdi. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Can Arda Yılmaz dk. 19) (Akanbi Rasheed dk.69), Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Alptekin Çaylı dk. 69), Dean Lico, Doğan Can Davas, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Abdüssamet Kırım, Burak Topçu, Temel Çakmak, Bartu Kulbilge, Harun Alpsoy, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Gökhan İpek

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Papy Djilobodji, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Adrien Regattin (Hamidou Traore dk. 85), Ömer Bayram (Batuhan Kör dk.90), Enver Kulasin (Oğuzhan Yılmaz dk. 90), Moustapha Camara (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Marcos Silva, Hasan Emre Yeşilyurt (Fatih Kurucuk dk. 84), Emeka Friday Eze

Yedekler: Fethi Özer, Julien Anziani, Oğuzhan Berber, Berkay Aydoğmuş, Mert Furkan Bayram

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Loic Kouagba (dk. 45) (Boluspor), Moustapha Camara (dk. 28), Eze (dk. 64) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Ibrahim Akanbi Rasheed, Devran Şenyurt (Boluspor)

