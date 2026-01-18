Trendyol 1. Lig: Boluspor 1-2 Sarıyer — Camara ve Eze sahne aldı

Sarıyer, Trendyol 1. Lig 21. haftasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Camara (28') ve Eze (64'), Boluspor'dan Kouagba (45').

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:27
Trendyol 1. Lig: Boluspor 1-2 Sarıyer — Camara ve Eze sahne aldı

Trendyol 1. Lig: Boluspor 1-2 Sarıyer

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynanan mücadelede Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakika: Metehan’ın sağ tarafa gönderdiği uzun topla buluşan Kulasin, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasının sağ iç kısmına yöneldi. Kulasin’in kale alanı önüne yerden çevirdiği pasta müsait pozisyondaki Camara topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakika: Lima sol kanattan yaptığı ortayı ön direğe gönderdi. Ön direkte kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı; iyi takip eden Loic Kouagba yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

64. dakika: Marcos Silva’nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Eze, topu kontrol edip rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girip kaleciyi de çaldıktan sonra sağ ayağıyla topu boş kaleye gönderdi. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Can Arda Yılmaz dk. 19) (Akanbi Rasheed dk.69), Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Alptekin Çaylı dk. 69), Dean Lico, Doğan Can Davas, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Abdüssamet Kırım, Burak Topçu, Temel Çakmak, Bartu Kulbilge, Harun Alpsoy, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Gökhan İpek

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Papy Djilobodji, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Adrien Regattin (Hamidou Traore dk. 85), Ömer Bayram (Batuhan Kör dk.90), Enver Kulasin (Oğuzhan Yılmaz dk. 90), Moustapha Camara (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Marcos Silva, Hasan Emre Yeşilyurt (Fatih Kurucuk dk. 84), Emeka Friday Eze

Yedekler: Fethi Özer, Julien Anziani, Oğuzhan Berber, Berkay Aydoğmuş, Mert Furkan Bayram

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Loic Kouagba (dk. 45) (Boluspor), Moustapha Camara (dk. 28), Eze (dk. 64) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Ibrahim Akanbi Rasheed, Devran Şenyurt (Boluspor)

TRENDYOL 1.LİG'İN 21.HAFTASINDA BOLUSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'E 2-1'LİK SKORLA MAĞLUP...

TRENDYOL 1.LİG'İN 21.HAFTASINDA BOLUSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'E 2-1'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1.LİG'İN 21.HAFTASINDA BOLUSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'E 2-1'LİK SKORLA MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı
4
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
6
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
7
TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları