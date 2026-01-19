Snowbike Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum'da Sona Erdi

Erzurum Palandöken'de düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası, 81 ilden 100 sporcunun katıldığı zorlu yarışlarla tamamlandı; ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:49
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası, zorlu parkuru ve yüksek rekabet seviyesiyle büyük heyecana sahne oldu. Karla kaplı zeminde kıyasıya mücadele eden sporcular izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni de gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenen yarışlara 81 ilden 6 kategoride 100 sporcu katıldı.

Ödül Töreni ve Dereceye Giren Sporcular

Yıldız Kızlar (600 m): Nisa Enzel Kirez - Giresun Gençlik Spor Kulübü, Cemile Poyraz - Ferdi, Hilal Ece Keskin - Manisa GSİM SK

Yıldız Erkekler (600 m): Azad Taha Karabulut - Giresun Gençlik Spor Kulübü, Ahmet Kartal - Ferdi, Mürsel Bulut - Giresun Gençlik Spor Kulübü

Elite Kadınlar (1200 m): Sevim Gerçek - Alanya Belediyespor SK, Nisanur Acar - ALBİS, İremsu Çağlar - Pamukkale Atletik

Elite Erkekler (1200 m): Yavuz Yazıcı - Çaykur Rizespor Kulübü, Mehmet Sefa Ekicioğlu - Gümüşhane GSİM SK, Şükrü Enes Daşdemir - Ferdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları