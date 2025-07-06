Başak Mireli, Rekor Denemesiyle İskenderun'a Ulaşarak Tarih Yazdı

Başak Mireli, İskenderun'a Ulaşarak Tarih Yazdı

Yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin'den başlattığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamladı. Bu başarıyla 1500 deniz mili rotasını tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci unvanını kazandı.

Daha önce Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol alarak geçmeyi başaran Mireli, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunu mühürleyerek denize açıldı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçip, zamanla yarışarak İskenderun'a vardığında ailesi ve sponsorları tarafından çiçekle karşılandı.

Mireli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parkuru tek başına tamamlamanın yaşattığı mutluluğu dile getirerek, "Karadeniz'e ilk çıktığım gün yanımdan hortum geçti, ardından dev dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldım. İki boğazı pasa dönmeden geçtim. Ege'de ise fırtınaya yakalandım. Her anı yaşamaya değerdi. Buraya ulaşmak ve rekoru kırmak benim için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Geçtiğimiz aralık ayında 'Denizlerin Everest'ini geçen 3. Türk teknesindeydim. Kendi teknemizle dünya turuna devam edeceğiz ve ilk hedefimiz Pasifik Okyanusu'nu aşmak. Umarım bu çabamla kadınlara ilham olmayı başarmışımdır" dedi.

Yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitirdi ve 1500 deniz mili rotasını tek tamamlayan ilk kadın yelkenci oldu. Başak Mireli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitirdi ve 1500 deniz mili rotasını tek tamamlayan ilk kadın yelkenci oldu. Başak Mireli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.