Başakşehir 1-1 Kayserispor: Çağdaş Atan'dan 'İkinci golü bulamadık' açıklaması

Başakşehir 1-1 Kayserispor: Çağdaş Atan değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Atan, takımın oyunu kontrol ettiğini ancak üretkenlik sorunları nedeniyle ikinci golü bulamadıklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası konuşan Atan, takımın sahada beklenen performansı tam olarak sergileyemediğini ifade etti ve maç öncesi yaşanan sakatlık-rahatsızlıkların kadro rotasyonunu daralttığını aktardı.

Atan'ın satır başları

Atan, maçla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Devrede ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik."

Atan, iptal edilen pozisyonla ilgili olarak ise, "Jerome Opoku'nun golü şanssızlıktı. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok pozisyon vermedikleri halde üretken olamayınca beraberlik golünü yediklerini belirten Atan, "Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var." dedi ve Perşembe günkü iki final maça hazırlanacaklarını kaydetti.

İkinci yarı performansına da değinen Atan, "Daha az oynayan oyuncularımızın uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra şans bulan oyuncular sonlara doğru yorulmaya başladı. Golden önce müdahale etmek istiyorduk. Tam o anda beraberlik golünü yedik. O müdahale erken olsaydı maçı kontrol altında tutabilirdik. İkinci yarı eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Maçı koparamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, rakip takımın hızlı geçişlerini ve önemli oyuncularını da öne çıkararak, "Kayserispor maçın içinde kaldı. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Cardoso, Mane, Aaron Opoku ve Ramazan Civelek gibi iyi geçiş yapan oyuncuları var. 2-0'a getiremeyince geçişle gol atma ihtimali olan bir rakibimiz vardı. Nitekim Cardoso güzel bir gol atıp bugün beraberlikle ayrılmamıza sebep oldu." ifadelerini kullandı.