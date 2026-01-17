Somaspor 1-2 Fethiyespor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Fethiyespor, deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maç Detayları
Stat: Soma Nazım Yavuz
Hakemler: İbrahim Güner, Hakan Dursun, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Goller
Ramazan Çevik (dk. 44) — Fethiyespor
Muhammet Özkal (dk. 52) — Somaspor
Uğur Ayhan (dk. 60) — Fethiyespor
Kadrolar
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Yusuf Avcılar, Emre Tepegöz (dk.46 Caner Cengiz), Emir Şenocak, Barış Çelik (dk.71 Ceyhun Çoban), Ömür Pektaş, Bulut Uysal (dk.84 Burak Enes Fıstıkçıoğlu), Arda Gülmez (dk.46 Erdem Özcan), Emre Hürcan
Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın (dk. 83 Onur Atasayar), Ulaş Zengin, Şahan Akyüz, Melih Okutan (dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Yusuf Türk (dk. 89 Oğuz Yılmaz), Serdarcan Eralp, Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Y., Berat Satır, Ramazan Çevik
Sarı Kartlar
Somaspor: Emre Gürsel Hürcan, Erdem Özcan, Hüseyin Altıntaş
Fethiyespor: Berat Satır, Ramazan Çevik
NESİNE 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'TA ALT SIRALARDAN KURTULMA MÜCADELESİ VEREN SOMASPOR İLE FETHİYESPOR'UN KARŞI KARŞIYA GELDİĞİ MÜCADELEDE KAZANAN 2-1'LİK SKORLA KONUK EKİP FETHİYESPOR OLDU.