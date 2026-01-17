Somaspor 1-2 Fethiyespor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. Hafta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Fethiyespor, Somaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Ramazan Çevik, Uğur Ayhan ve Muhammet Özkal'dan geldi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:34
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Fethiyespor, deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Soma Nazım Yavuz

Hakemler: İbrahim Güner, Hakan Dursun, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Goller

Ramazan Çevik (dk. 44) — Fethiyespor

Muhammet Özkal (dk. 52) — Somaspor

Uğur Ayhan (dk. 60) — Fethiyespor

Kadrolar

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Yusuf Avcılar, Emre Tepegöz (dk.46 Caner Cengiz), Emir Şenocak, Barış Çelik (dk.71 Ceyhun Çoban), Ömür Pektaş, Bulut Uysal (dk.84 Burak Enes Fıstıkçıoğlu), Arda Gülmez (dk.46 Erdem Özcan), Emre Hürcan

Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın (dk. 83 Onur Atasayar), Ulaş Zengin, Şahan Akyüz, Melih Okutan (dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Yusuf Türk (dk. 89 Oğuz Yılmaz), Serdarcan Eralp, Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Y., Berat Satır, Ramazan Çevik

Sarı Kartlar

Somaspor: Emre Gürsel Hürcan, Erdem Özcan, Hüseyin Altıntaş

Fethiyespor: Berat Satır, Ramazan Çevik

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

