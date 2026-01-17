TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü 3-1 Isparta 32 Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Muş Spor Kulübü 3-1 Isparta 32 Spor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Muş Spor Kulübü, konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Stat ve Hakemler
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Levent Gümüşdere, Bedirhan Soydemir, Erdi Abdulmecit Sayar
Maç Kadroları
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ferdi Burgaz (Yusuf Yıldırım dk. 61), Muhammet Fatih Yıldırım, Mert Kula, Erkam Reşmen, Cumali Bişi (Oğuzhan Açıl dk. 90+1), Bilal Budak (Tuğkan Kamışoğlu dk. 61), Emirhan Karagülle (Serkan Odabaşoğlu dk. 76), Ersel Aslıyüksek (Stanley Ohawuchi dk 76), Onur Ramazan Toprak, Seçim Can Koç
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli (Cem Özdemir dk. 90+1), Kamil İçer (Oltan Karakullukçu dk. 82), Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt, Abdulkerim Canlı, Alperen Pak, Kerem Baykuş (Bedirhan Altunbaş dk. 82), Caner Bağ (Yasin Eratilla dk. 67), Uğur Can
Goller
Ersel Aslıyüksek (dk. 57), Muhammed Fatik Yıldırım (dk. 76), Stanley Ohawuchi (dk. 89) — Muş Spor Kulübü; Uğur Can (dk. 67) — Isparta 32 Spor.
Sarı Kartlar
Kerem Baykuş, Alperen Pak (Isparta 32 Spor)
