TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü 3-1 Isparta 32 Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Muş Spor Kulübü, Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:17
TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Muş Spor Kulübü 3-1 Isparta 32 Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Muş Spor Kulübü, konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat ve Hakemler

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Levent Gümüşdere, Bedirhan Soydemir, Erdi Abdulmecit Sayar

Maç Kadroları

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ferdi Burgaz (Yusuf Yıldırım dk. 61), Muhammet Fatih Yıldırım, Mert Kula, Erkam Reşmen, Cumali Bişi (Oğuzhan Açıl dk. 90+1), Bilal Budak (Tuğkan Kamışoğlu dk. 61), Emirhan Karagülle (Serkan Odabaşoğlu dk. 76), Ersel Aslıyüksek (Stanley Ohawuchi dk 76), Onur Ramazan Toprak, Seçim Can Koç

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli (Cem Özdemir dk. 90+1), Kamil İçer (Oltan Karakullukçu dk. 82), Ertuğrul Kurtuluş, Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt, Abdulkerim Canlı, Alperen Pak, Kerem Baykuş (Bedirhan Altunbaş dk. 82), Caner Bağ (Yasin Eratilla dk. 67), Uğur Can

Goller

Ersel Aslıyüksek (dk. 57), Muhammed Fatik Yıldırım (dk. 76), Stanley Ohawuchi (dk. 89) — Muş Spor Kulübü; Uğur Can (dk. 67) — Isparta 32 Spor.

Sarı Kartlar

Kerem Baykuş, Alperen Pak (Isparta 32 Spor)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 19. HAFTA MAÇINDA MUŞ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

