Davinson Sanchez'e Galatasaray'da 100. maç plaketi verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 100. resmi maçına çıkan Davinson Sanchez'e plaket ve üzerinde 100 yazılı forma takdim etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:34
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesinde, sarı-kırmızılı ekipte önemli bir tören düzenlendi.

Tören ve takdim

Saha kenarında gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 100. resmi maçına ulaşan Davinson Sanchez'e plaket takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Kolombiyalı futbolcuya üzerinde 100 yazılı forma hediye etti. Tören sırasında taraftarlar da Sanchez için tezahüratlarda bulundu.

100. maç hangi karşılaşmayla gerçekleşti?

Sanchez'in sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçı, Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlandı ve bu özel an kulüp tarafından törenle kutlandı.

Transfer ve başarılar

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Davinson Sanchez, Galatasaray'da Süper Lig'de 2 şampiyonluk ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 1'er şampiyonluk yaşadı.

