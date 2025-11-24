Başakşehir 2-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

RAMS Başakşehir, 13. haftada Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı; Festy Ebosele kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:16
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-1 Trabzonspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 13. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Edin Visca sağ tarafta topla ilerlerken Festy Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler ilk olarak sarı kart gösterdi; VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Festy Ebosele’yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

16. dakikada Pina’nın sağ kanattan ortasında ceza alanı önündeki Tim Folcarelli’nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed’de kaldı.

20. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası içindeki elle oynama kararını hakem VAR aracılığıyla izleyip penaltı olarak değerlendirdi.

22. dakikada Beyaz noktada topun başına geçen Davie Selke’nin vuruşunda gol geldi. 1-0

26. dakikada Zubkov’un pasında topla buluşan Augusto’nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1

41. dakikada Savunmanın arkasına sarkan Augusto, kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti; Muhammed gole izin vermedi.

45. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ortasında Shomurodov, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Olivier Kemen, Umut Güneş, Deniz Türüç (Jerome Opoku dk. 13), Amine Harit, Eldor Shomurodov, Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Edin Visca (Kazeem Olaigbe dk. 11), Felipe Auguto, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Ernest Muçi, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Rayyan Baniya, Yakuphan Sarialioğlu, Arif Boşluk, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45) (RAMS Başakşehir), Felipe Auguto (dk. 37) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir), Christ Oulai (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.

