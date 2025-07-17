Başakşehir, Avusturya Kampını Başarıyla Tamamladı

Turuncu-lacivertli futbol takımı, üçüncü ve son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti. 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde kamp yapan Başakşehir, bu süreçte oldukça verimli antrenmanlar gerçekleştirdi.

Son Maçta Ömer'in Golü

Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı, 83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazanarak kamp sürecini süper bir sonuçla noktalamış oldu. İstanbullu temsilci, 11 gün süren bu yoğun kamp dönemini başarılı bir şekilde tamamladı.

Gelecek Maç ve Hazırlık Süreci

Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekiplerinden Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. İki günlük bir izin sonrası, hazırlıklarına 20 Temmuz Pazar günü İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde devam edecek.

Ömer Faruk Beyaz'dan İddialı Açıklamalar

Başakşehirli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Avusturya kampında geçirdiği süre ve geleceği hakkında konuştu. Kamp döneminin çok verimli geçtiğini vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki hafta UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maçımız var. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz bu turnuvada lig aşamasına kalmak ve yolumuza devam etmek." dedi.

Kendini yeni sezonda forma için güçlü bir aday olarak gören Beyaz, "Geçen sezon takım ve hocanın taktiğine alışma dönemimdi. Bu sene hocanın ne istediğini tahmin edebildiğim için güzel bir kamp dönemi geçirdim. Hedefim daha fazla süre alıp takım için daha başarılı adımlar atmak." şeklinde ifade etti.

RAMS Başakşehir takımı, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda karşılaştı.

RAMS Başakşehir takımı, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda karşılaştı.