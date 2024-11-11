Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Kopenhag Maçından Üzerine Güzel Bir Müsabaka Olmuştu'

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'İyi Mücadele Verdik'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir müsabaka oldu. Ligde de inşallah en yakın zamanda istediğimiz noktaya geliriz" ifadelerini kullandı.

Fikstür Yoğunluğu ve Oyuncuların Performansı

Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'ndeki Kopenhag maçından hemen sonra Beşiktaş karşısında mücadele ettiklerini belirterek, oyuncularının performansına övgülerde bulundu. "İki takım da güzel mücadele gösterdi, iki takımı da tebrik ediyorum" diyen Gümüşdağ, milli takım arası öncesinde puan almanın önemli olduğunun altını çizdi.

Kopenhag Taraftarının Küfürlü Koreografisi

Başkan, Kopenhag'da yaşanan küfürlü koreografi hakkında da konuştu. "Hiçbir şekilde kabul edilemez. Kopenhag kulübü de rahatsız olmadı anladığım kadarıyla" diyen Gümüşdağ, UEFA'nın durumu takip ettiğini vurguladı.

Futboldaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Futbolda yaşanan kaosa dikkat çeken Gümüşdağ, "Türk futbolunun genel sorunları var. Bu sorunları bir sistem değişikliğiyle çözmek gerek" diyerek, çözüm sürecine dair gözlemlerini paylaştı.

Transfer Çalışmaları

Gümüşdağ, transfer sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Ekibimiz hep çalışıyor. Devre arası 2-3 takviye yapacağız" ifadelerini kullandı. Takımda yer alacak oyuncuların performansına göre değişiklik yapılacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.