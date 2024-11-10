Başakşehir-Beşiktaş Maçında Dikkat Çeken Detaylar

Başakşehir, Beşiktaş karşısında kadro değişiklikleriyle sahada

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ederken, teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeni İlk 11 Açıklaması

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo yerine Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'i sahaya sürdü. Takım, Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler ve Piatek ile mücadele etti.

Kemen Yedekler Arasında

Başakşehir'de sakat olduğu için UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer aldı, ancak Çağdaş Atan, onu yedekler arasında tuttukça heyecanla forma şansını bekledi.

Atatürk Anması

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, futbolcular Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle sahaya birlikte çıktı. Futbolcular, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla stada girdi.

Beşiktaşlı oyuncular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıkarken, stadyumda skorboardda Atatürk'ün fotoğrafı ve "1881-193∞" yazısı yer aldı. Ayrıca tribünlerde de "1881-193∞ saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı. İstiklal Marşı öncesinde de bir saygı duruşu gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.