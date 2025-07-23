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Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile karşılaşmak üzere yola çıkıyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, güçlü bir kadro ile mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:10
Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Başakşehir, Cherno More ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, bu sezon daha güçlü ve tecrübeli olduklarının altını çizdi.

Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Atan, müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa sahnesinde yer almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. "Geçen sezon eleme turlarındaki başarımızı lig aşamasına taşıyamadık. Son iki maçta son dakikada yediğimiz gollerle elenmiştik. Ancak bu sezon daha tecrübeliyiz. Kadro olarak daha güçlü ve kaliteliyiz. Kusursuza yakın bir kamp dönemi geçirdik," dedi.

Cherno More Analizi

Cherno More'nin ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu belirten Atan, "Düzenli bir takımla oynayacağız. Belli bir planı olan ve antrenör refleksleri gelişmiş bir rakip. Yüzde 100 hazır değiliz ama sahada tüm gücümüzle olacağız," şeklinde konuştu.

Defansif Hedefler ve Yeni Transferler

Başakşehir'in bu sezonki ilk hedefinin gol yeme sıkıntısını en aza indirmek olduğunu ifade eden Atan, "Bu sezon ilk hedefimiz gol yeme problemini minimuma indirmek. Gol yemeden deplasmandan dönmek çok önemli. Amacımız, kendi kurallarımızı sahaya koyarak kazanmak," dedi. Ayrıca, yeni santrforların takımın kalitesini artırdığını da dile getirdi.

Iliev ile Bağlantısı

Cherno More teknik direktörü Ilian Iliev ile gençlik yıllarından anılar paylaşan Atan, "Ilian, Altay'da oynarken ben genç takımdaydım. Onu tribünden izlediğimi hatırlıyorum," ifadesini kullandı.

Ömer Ali Şahiner'in Görüşleri

İstanbul Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, UEFA Konferans Ligi’nde elemeleri geçerek lig aşamasına kalma hedeflerini yineledi. "Sert ve zor bir maç olacak. Geçen yıl yaptığımız hatalardan ders alarak eleme turlarını geçmeyi umuyoruz. Avrupa, ülke puanına katkı sağlayacak bir ortam. Bu maç için heyecanlıyız," dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak İstanbul Başakşehir, Ludogorets Arena'da antrenman yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak İstanbul Başakşehir, Ludogorets Arena'da antrenman yaptı.

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