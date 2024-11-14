TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda 6'da 6 ile 2. Tura Yükseldi

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Şampiyonluk Hedefliyor

FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son maçında Almanya'nın Basketball Lowen takımını 97-92'lik skorla mağlup ederek gruptaki 6. galibiyetini elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Braunschweig kentindeki Volkswagen Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk çeyrekte rakibine 24-21 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına 53-43 önde gitti. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 11 sayıya çıkaran Bursa ekibi, maçı 97-92 kazanarak grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantiledi.

Öne Çıkan Performans

TOFAŞ'ta 6 oyuncunun çift haneli skor üretmesi dikkat çekti. Reed, 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 4 top çalma ile takımın en çok öne çıkan oyuncusu oldu. Basketball Lowen ise grubu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.