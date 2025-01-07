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İspanya Süper Kupası Yarı Final Maçları Cidde'de Başlıyor

İspanya Süper Kupası yarı finalleri Cidde'de gerçekleşecek. Barcelona, Athletic Bilbao ve Real Madrid gibi takımlar mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:09
İspanya Süper Kupası Yarı Final Maçları Cidde'de Başlıyor

İspanya Süper Kupası Yarı Finali Cidde'de Başlıyor

İspanya Süper Kupası yarı finalleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlamak üzere. Bu heyecan dolu organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Mallorca mücadele edecek.

Barcelona ve Athletic Bilbao Karşı Karşıya

Yarın, Barcelona ile Athletic Bilbao takımları arasında oynanacak olan ilk yarı final maçı büyük bir merakla bekleniyor. Maç, Kral Abdullah Şehir Stadı'nda gerçekleşecek.

Real Madrid ve Mallorca'nın Mücadelesi

Diğer yarı final eşleşmesinde ise 9 Ocak Perşembe günü Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak. Bu maçın sonucunun finalin gidişatını etkilemesi bekleniyor.

Final Tarihinde Heyecan

İspanya Süper Kupası'nın finali 12 Ocak Pazar günü oynanacak. Taraftarlar, finalde hangi takımın yer alacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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