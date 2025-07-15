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Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Seefeld köyünde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 22:15
Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Devam Ediyor

Başakşehir'in Avusturya Kampı Hız Kesmeden Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde yaptığı kampın 9. gününü tamamladı.

Seefeld Spor Arena'da Antrenman

Takım, Seefeld Spor Arena'da, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. İdman, gruplar halinde yapılan kuvvete dayalı çalışmalarla sona erdi.

Hazırlık Maçı Öncesi Son Hazırlıklar

RAMS Başakşehir, yarın Avusturya temsilcisi Reichenau ile hazırlık maçı yapacak. Bu maç, yeni sezon öncesi ekibin form durumunu değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç, Berkay Özcan, Muhammed Şengezer, Ousseynou Ba, Hamza Güreler ve Umut Güneş de yer aldı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. Antrenmanda Deniz Türüç, Berkay Özcan, Muhammed Şengezer, Ousseynou Ba, Hamza Güreler ve Umut Güneş de yer aldı.

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