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Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Başakşehir, Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:10
Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

İlerleyen süreçte, antrenman, turnuva oyunu ile sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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