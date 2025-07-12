Başakşehir'in Avusturya Kampı Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde gerçekleştiriyor. Turuncu-lacivertli ekip, Seefeld köyündeki kampının altıncı gününü tamamladı.

Antrenman, Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınma ile başladı. Rondo çalışması ile devam eden idmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Teknik direktör Atan, taktik çalışmayı sık sık durdurarak oyunculara önemli uyarılarda bulundu.

İdman, gruplar halinde koşuyla sona erdi. Çağdaş Atan, çalışma bittikten sonra milli futbolcu Yusuf Sarı ile sahada bir süre sohbet etti. Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Takım Taraftarlardan Destek Buldu

Başakşehir'in Avusturya kampındaki 6. günde gerçekleştirilen antrenmanı, Türk taraftarlar da büyük bir ilgiyle takip etti. Bir grup futbolsever, idmanın ardından Çağdaş Atan ve futbolcularla fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

İkinci Hazırlık Maçında Rakip Hertha Berlin

RAMS Başakşehir, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile gerçekleştirecek. Müsabaka, Schwaz kentindeki Sibertadt Arena'da oynanacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçlarında Almanya ekibi Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. Antrenmanda Volkan Babacan (sağda), Deniz Dilmen (sağ 3), Muhammed Şengezer (sol 2) ve Luca Stancic (solda) de yer aldı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. Antrenmanda Volkan Babacan (sağda), Deniz Dilmen (sağ 3), Muhammed Şengezer (sol 2) ve Luca Stancic (solda) de yer aldı.