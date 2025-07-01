Başakşehir'in Hedefi: UEFA Konferans Ligi'nde Gruplara Kalmak

Başakşehir'in Yeni Sezon Hedefi Belli Oldu

RAMS Başakşehir, yeni sezon için iddialı bir başlangıç yaparak UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalmayı hedefliyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, bu hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi Hazırlıkları Başladı

Çağdaş Atan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen antrenmanda yaptığı açıklamada, oyuncularının hazırlıklara uyum sağladığını belirtti. Atan, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Yüzde 90'ımıza yakın bir şekilde maça çıkmak istiyoruz. Rakibimizi analiz etmeye başladık,” dedi.

Yeni Transferler ve Hedefler

Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Atan, şu ana kadar 3 yeni oyuncu kadroya kattıklarını belirtti. “Onur Bulut, Nuno Da Costa ve Luca Ekrem Stancic bizimle. Değişim sürecindeyiz,” diyerek, hedeflerinin zorlu transfer dönemini başarılı bir şekilde geçmek olduğunu ifade etti.

Oyun Kontrolünde İnisiyatifi Elinde Tutmak

Atan, bu sezon oluşturmaya çalıştıkları takımın oyun kontrolünü her zaman elinde bulundurması gerektiğine vurgu yaptı. “Geçen sezon farklı formlarda mücadele ettik. Oyun kontrolünü kaybetmemek için çalışmalarımız devam ediyor. İlk 4'e girmek ve her yıl Avrupa’yı hedeflemek en büyük amacımız,” diye ekledi.

Jerome Opoku Hakkında Bilgi Verdi

Ganalı stoper Jerome Opoku ile ilgili transfer iddialarına da değinen Atan, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek, “Onu bırakmak gibi bir niyetimiz yok,” dedi.

Başakşehir, yeni sezon hedeflerine ulaşmak için hazırlıklarına devam ederken, taraftarlar da takımlarının başarılı bir sezon geçirmesini dört gözle bekliyor.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.​​​​​​​

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.​​​​​​​