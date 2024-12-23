Başakşehir, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kalarak Yılı Tamamladı

Başakşehir Evinde Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 2024 yılını 7. sırada tamamladı. Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Beraberlik, Puan Durumunu Nasıl Etkiledi?

Bu sezon ligdeki 5. beraberliğini elde eden Başakşehir, puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu sonuçla beraber 20 puana ulaşarak 10. sıraya yükseldi.

Goller ve Performans

Başakşehir'in gollerini, penaltı atışlarından Krzysztof Piatek kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise Da Costa ve Gökhan Gül attı. Başakşehir, iç sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 20 gol atıp sadece 9 gol yedi.

Piatek Yılın Gol Kralı

Piatek, Kasımpaşa karşısında kaydettiği gollerle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında 10 golü olan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. Ayrıca, Piatek UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırarak dikkat çekti.

Gelecek Maçlar

Başakşehir, 2025 yılının ilk maçında 18. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yi evinde konuk edecek.