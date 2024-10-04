Başakşehir, Kayserispor ile Karşılaşıyor

Başakşehir, Kayserispor ile Önemli Bir Maç Oynayacak

Türkiye Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Yasin Kol yönetiminde oynanacak.

Form Durumları

RAMS Başakşehir, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puanla 5. sırada yer almakta. Diğer yandan Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırarak Sinan Kaloğlu'nu takımın başına getirdi. Ancak Kayseri ekibi, 6 maçta yalnızca 3 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Sakatlar ve Dönüşler

RAMS Başakşehir'de, iki maçlık kart cezasını tamamlayan Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Kayserispor karşısında takımdaki yerini alabilir. Ancak, takımın önemli savunma oyuncuları Leo Duarte ile Ömer Ali Şahiner bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.