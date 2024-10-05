Başakşehir-Kayserispor Maç Sonrası Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bellona Kayserispor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşma sonrası RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında maçla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Galibiyet İçin Yeterli Pozisyonlar Yakaladık

Atan, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Yediğimiz golden önce birçok fırsat yakaladık, ancak bunları değerlendirip gol atamadık," dedi. Teknik direktör, ilk yarıda yaşanan golü kolay bir şekilde yediklerini vurguladı.

İkinci Yarıda Hamlelerimizi İyi Yaptık

İkinci yarıda yaptıkları hamlelerin etkili olduğunu belirten Atan, "Maçı koparacak pozisyona girmemize rağmen öne geçecek golü bulamadık. Kayserispor'un oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bütçe ve Kadro Durumu

Başakşehir'in ekonomik yapısına da değinen Atan, "Başakşehir şampiyon olduğunda 50-60 milyon avro bütçesiyle oynuyordu. Rakiplerimizin bütçeleri ise 80-90 milyon avro seviyesindeydi. İyi bir kadromuz var ama bu kadro ekonomik kısıtlamalar içinde mücadele etmekte," dedi.

İleriki Dönemlerde Hedefler

Çağdaş Atan, önümüzdeki transfer dönemleri için belirledikleri bölgelere iyi oyuncular katmaları durumunda, Avrupa'ya düzenli bir şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.