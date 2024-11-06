Başakşehir, Kopenhag ile UEFA Konferans Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Başakşehir, Danimarka'da Kopenhag'a Konuk Olacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Takım, yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

Maçın Hakemi ve Yardımcıları

Bu zorlu karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcıları ise Joost van Zuilen ve Patrick Inia olacak.

Başakşehir'in Kadrosunda Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte yer alan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, UEFA listesinde bulunmadıkları için müsabakada sahada yer alamayacaklar.

Puan Durumu

Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçında henüz puan kazanamadı. İstanbul temsilcisi, ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu; ikinci maçında ise Slovenya temsilcisi Celje'ye 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetti. Kopenhag ise, oynadığı ilk iki maçtaki 1 puanla yetinmek zorunda kaldı; Danimarka ekibi, ilk maçında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında İspanyol ekibi Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.