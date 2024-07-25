Başakşehir Tarih Yazdı: La Fiorita'yı 6-1 Yenerek İleri Adım Attı

UEFA Konferans Ligi'nde İnanılmaz Sonuç

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci eleme turundaki ilk maçında, San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın Önemli Anları

49. dakikada, Başakşehir farkı 5'e çıkaran golü buldu. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, şık bir plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.

58. dakikada, La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Defansın arkasına sarkan Greco, sol çaprazdan etkili bir şut çekerek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.

71. dakikada, Başakşehir 6. golünü Serdar Gürler'in pasıyla Piatek'in ayağından buldu. Serdar'ın çalımlarının ardından Piatek, düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, bu önemli maçı 6-1'lik galibiyetle tamamladı. Bu sonuç, tur için büyük bir avantaj sağladı.