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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "1 Puan İyi Bir Sonuç"

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, deplasman fobisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:03
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "1 Puan İyi Bir Sonuç"

Başakşehir Deplasmandaki Fobisini Aştı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, maçı değerlendirdi. Atan, "Bana göre bizim için 1 puan çok iyi. Deplasmanda oyun anlamında fobimiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Maçın Gelişimi

Atan, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak 10. dakikadan sonra oyunun kontrolünü rakiplerine kaptırdıklarını belirtti. Antalyaspor'un Safuri ve Van de Streek ile oluşturduğu pozisyonların takımda panik yarattığını ifade eden Atan, "3-4 haftadır iyi oynadığımız formasyondan vazgeçmek zorunda kaldık. 4'lüye döndük. Eski alışkanlıkları sahaya yansıtmak zordu. Açıkçası oyunun önemli bir bölümünü Antalyaspor'a verdik. Orada şanslı olduğumuzu söyleyebilirdik. Rakibin ciddi pozisyonları vardı" şeklinde konuştu.

İkinci Yarıdaki Performans

Devre arasındaki uyarıların ardından ikinci yarıda daha etkili ve cesur bir oyun sergilediklerini vurgulayan Atan, "İkinci yarıda daha çok topa sahip olduk. Ancak hücumdaki üretkenlikte eksiğimiz vardı. Daha fazla şut atmamız gerekiyordu. İç saha ve deplasman oyunu arasında çok büyük farklar var; bu cesareti yeniden kazanmamız şart. Bireysel performanslar deplasmanda düşük oluyor" dedi.

Rakibi Tebrik Etti

Antalyaspor'un iyi önlem aldığını ve derslerine iyi çalıştığını dile getiren Atan, rakibin mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

Ligin Durumu Üzerine Görüşler

Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Atan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerçekten ligin marka değerine, imajına yakışmayan durumlar. İki takımın ligden erken kopuşu lig kalitesini olumsuz etkiliyor. Ligde 19 takım yerine daha güçlü kadrolarla, iyi yönetilen bir format tercih edilebilir. Her sene 2 takım erken kopuyor ve bu durum ligin kaderine etki ediyor. Bu da olmaması gereken bir tablo."

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