Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Başakşehir'den Üzücü Yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından duygularını basın toplantısında paylaştı.

Açıklamalar ve Değerlendirmeler

Atan, maçın sonunda yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü belirtti. İlk yarıda oyunun istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Atan, "Trabzonspor beklediğimizden daha kompakt ve istekli bir oyun sergiledi. Baskıda topları erken kaybetmekte ve aceleci davranmaktaydık," şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Performansı

Devre arasında oyuncularıyla gerekli konuşmaları yaptıklarını kaydeden Atan, ikinci yarının daha iyi geçtiğini vurguladı. "Topa sahip olarak rakip orta sahasına geçip, iyi pozisyonlar elde ettik. İkinci yarıda birkaç kez maçın bizde olduğunu söyleyebilirim. Ancak, sonuçlandıramadığımız birçok pozisyon oldu," dedi.

Gelecek Hedefler

Kanat oyuncularının beklenen performansı gösteremediğini dile getiren Atan, "Canımızı çok acıtan bir golle maçı kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Önümüzde Avrupa'da önemli bir maç var. Ligi ilk 4 sırada bitirmeyi hedefliyoruz," diyerek hedeflerini belirtti.