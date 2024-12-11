Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim ile Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın akşam Almanya'nın Heidenheim takımı ile karşılaşacak. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Başakşehir'de Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezalısı olan Senegalli stoper Ousseynou Ba bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da takımda yer alamayacak. Ayrıca, tedavi süren Serdar Gürler'in de eksik kalması bekleniyor.

Puan Durumu ve Takımların Performansları

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kaybetmesinin ardından, son iki karşılaşmasında beraberlik elde etti ve toplamda 2 puan topladı. İlk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, ikinci maçında Slovenya temsilcisi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenilmişti. Üçüncü maçında ise, deplasmanda Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, son maçında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Alman ekibi Heidenheim ise, oynadığı ilk üç maçını kazandı ve yalnızca son maçında Chelsea'ye 2-0 kaybederek 9 puana ulaştı. İlk olarak sahasında Olimpija'yı 2-1, ardından deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve yine deplasmanda Hearts'i 2-0 yenerek güçlü bir performans sergiledi.