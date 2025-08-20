Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-offu Fatih Terim'de

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde oynanacak ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Maç Detayları

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Hakem olarak ise Arnavut hakem Juxhin Xhaja görev yapacak.

Başakşehir'in Avrupa Serüveni

Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

Universitatea Craiova'nın Durumu

Romanya temsilcisi bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Craiova, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin geride kalan 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puanla zirvede yer alıyor.

Universitatea Craiova, Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan itibaren mücadele etti ve oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi sırasıyla Sarajevo (Bosna Hersek) ve Spartak Trnava (Slovakya) ekiplerini saf dışı bıraktı. Kulüp, Romanya Kupası ikinci turunda ise Vulturii'ye 3-2 mağlup olarak elendi.

Söz konusu 11 karşılaşmada Universitatea Craiova 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Kadroda Tanıdık İsimler ve Teknik Direktör

Rumen ekibin kadrosunda Türk takımlarında forma giymiş isimler bulunuyor: Silviu Lung ve Alexandru Cicaldau. Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi yönetimindeki Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Kulübün Avrupa kupalarındaki en büyük başarıları arasında 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final yer alıyor.

Başakşehir'in UEFA Listesi

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilere karşı ilk maçına çıkacak.