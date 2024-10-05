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Başakşehir ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı

Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanan RAMS Başakşehir - Bellona Kayserispor maçı 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:01
Başakşehir ve Kayserispor Beraberlikte Anlaştı

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1 - 1 Bellona Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bu heyecan verici mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçta 53. dakikada ev sahibi ekip RAMS Başakşehir, Serdar Gürler’in hazırladığı pozisyonda Piatek’in ceza sahasına girmesiyle beraberliği sağladı. Piatek, ayak içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında, sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler, Onur’un pasıyla topu aldı. Açısını düzelten Gürler, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti ancak Kayserispor kalecisi Bilal, son anda topu kornere çeldi.

59. dakikada ise, Deniz Türüç sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Ancak Bilal, sağa uzanarak topu çıkardı ve savunma ardından boşta kalan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadele sonucunda, her iki takım da 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu beraberlik, her iki ekibin de ligdeki mücadelesine devam etmesine olanak sağladı.

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