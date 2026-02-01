Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu

Trabzon’da 30 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti ve kente gurur yaşattı.

Farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular, disiplinli performanslarıyla organizasyona damga vurdu. Aşağıda kategoriler bazında alınan dereceler yer almaktadır.

Müsabaka Sonuçları

U21 Kategorisi: Kerim Can Karanlık birincilik, Elif Melike Polat üçüncülük elde etti.

U18 Kategorisi: Nisanur Özatalay üçüncü, Berat Kütük üçüncü oldu.

U15 Kategorisi: Muhammed Utku Yenice ikincilik, Esila Ravza Arslan üçüncülük, Emre Can Sezgin üçüncülük derecesi kazandı.

U12 Kategorisi: İrem İlkay Badur birinci oldu.

Büyük Erkekler Kategorisi: Yiğit Geçim ikincilik elde etti.

Elde edilen bu başarılar, Erzincanlı sporcuların ve antrenörlerinin özverisini gözler önüne serdi. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı temenni edildi.

ERZİNCANLI SPORCULAR TRABZON’DAKİ HAVALI SİLAHLAR MÜSABAKALARINA DAMGA VURDU