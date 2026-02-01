Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu

30 Ocak-1 Şubat 2026'de Trabzon'da düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:45
Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu

Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu

Trabzon’da 30 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti ve kente gurur yaşattı.

Farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular, disiplinli performanslarıyla organizasyona damga vurdu. Aşağıda kategoriler bazında alınan dereceler yer almaktadır.

Müsabaka Sonuçları

U21 Kategorisi: Kerim Can Karanlık birincilik, Elif Melike Polat üçüncülük elde etti.

U18 Kategorisi: Nisanur Özatalay üçüncü, Berat Kütük üçüncü oldu.

U15 Kategorisi: Muhammed Utku Yenice ikincilik, Esila Ravza Arslan üçüncülük, Emre Can Sezgin üçüncülük derecesi kazandı.

U12 Kategorisi: İrem İlkay Badur birinci oldu.

Büyük Erkekler Kategorisi: Yiğit Geçim ikincilik elde etti.

Elde edilen bu başarılar, Erzincanlı sporcuların ve antrenörlerinin özverisini gözler önüne serdi. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı temenni edildi.

ERZİNCANLI SPORCULAR TRABZON’DAKİ HAVALI SİLAHLAR MÜSABAKALARINA DAMGA VURDU

ERZİNCANLI SPORCULAR TRABZON’DAKİ HAVALI SİLAHLAR MÜSABAKALARINA DAMGA VURDU

ERZİNCANLI SPORCULAR TRABZON’DAKİ HAVALI SİLAHLAR MÜSABAKALARINA DAMGA VURDU

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig: Günün VAR Hakemleri Açıklandı
2
Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu
3
Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi — TFF 2. Lig
6
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları