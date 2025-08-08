Başakşehirli Operi, Zorlu Şartlarda Galibiyetin Anlamını Açıklıyor

İstanbul Başakşehir'in Fildişi Sahilli futbolcusu Christopher Operi, zorlu mücadeleler sonucunda galip gelmenin önemini vurguladı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "Maça iyi başlayamadık ama karakter ortaya koyduk. Sentetik sahada oynamak zordu. Bu tip şartlarda kazanmak çok önemli oluyor. Bütün olumsuzluklara rağmen kötü zamanlarda da kazanmayı bilmek gerekiyor. Biz bugün bunu yaptık." dedi.

İkinci Golün Kahramanı Operi

Karşılaşmada Viking'in ikinci golüne imza atan Operi, "Umut'u gördüm ve pas için yanına gittim. Orada topu aldığımda çok fazla soru sormuyorum kendime. Tereddütte kalmıyorum. Sevdiğim bir nokta. Çaprazdan vurmayı denedim ve şans yüzüme güldü." şeklinde konuştu.

