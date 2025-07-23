Başkan Akgül'den Türkiye Güreşi İçin Hedef: Yeni Şampiyonlar Yetiştirmek

Başkan Akgül, Türkiye’nin Yeni Güreş Yıldızlarını Arıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ülke genelinde genç yetenekleri keşfetmek amacıyla il il gezerek, güreş altyapısına yatırımlar yapmayı hedefliyor. Kars'ta gerçekleştirdiği açıklamalarda, federasyonun enerjisinin ve tüm planlarının altyapı ile çocuklarla ilgili olduğunu belirten Akgül, 'Hedefimiz, 2028 değil, 2032 ve 2036 olimpiyatlarına hazırlanmaktır' ifadelerini kullandı.

Yeni Şampiyonalara Yönelik Hedefler

Akgül, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na ilişkin gözlemlerini paylaşarak, etkinliğe 6 bin 300 sporcunun katıldığını vurguladı. Çocukların ve ailelerin heyecanının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Akgül, gelecek yıl gerçekleştirilecek şampiyonanın adının Büyük Güreş Festivali olacağını ve 10 bin katılımcı hedeflediklerini duyurdu.

Kars ve Yeni Sporcu Eğitim Merkezi

Kars'ta sporcu eğitim merkezi açma planlarından da bahseden Akgül, bu konuda bakanlığın desteğiyle gerekli adımları atacaklarını, böylece bölgede yeni şampiyonların yetişeceğini ifade etti. 'Kars'ın doğal ve coğrafi koşulları, sporcu eğitimine çok uygundur' dedi.

Yeni Yeteneği Keşif Turu

Akgül, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde keşfedilmeyen yetenekler için bir tur düzenlediklerini belirterek, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van illerine de gitmeyi planladıklarını söyledi. Bu illerden daha fazla şampiyon yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kars'ın Değeri ve Gelecek Projeler

Kars'ın, Türk güreşi için özel bir yer olduğunu belirten Akgül, 'Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Kars'tan iki madalya almış olmamız da bu ilin potansiyelini gösteriyor' dedi.

Son olarak, Akgül, Kars'a A Milli Takımı kamp yapmaya getireceğiz müjdesini vererek, şehrin enerjisinin ve çocukların hevesinin büyük bir ivme kazandıracağına inandığını ekledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, hedeflerinin, enerjilerinin ve her şeylerinin altyapıyla, çocuklarla ilgilenmek olacağını, bu kapsamda il il gezdiklerini belirtti. Akgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, hedeflerinin, enerjilerinin ve her şeylerinin altyapıyla, çocuklarla ilgilenmek olacağını, bu kapsamda il il gezdiklerini belirtti. Akgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.