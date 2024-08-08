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Başkentte Voleybol Coşkusu: Türkiye-İtalya Yarı Finali Dev Ekranda İzlendi

Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı final maçı dev ekranda izlenirken, taraftarlar coşku dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:24
Başkentte Voleybol Coşkusu: Türkiye-İtalya Yarı Finali Dev Ekranda İzlendi

Başkentte Voleybol Coşkusu

Başkent Ankara, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. Türkiye, İtalya ile karşılaştığı bu önemli maçı, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan takip etti.

İzleyiciler Coşkulu Anlar Yaşadı

Etkinlikte, Türk bayraklarıyla donanmış olan izleyiciler, milli takım için tezahüratlarda bulunarak maç boyunca büyük bir destek sağladılar. Aileleriyle birlikte maçı izlemeye gelen Buket Genç, voleybolcuların başarısından dolayı duyduğu gururu ifade etti.

''Bu Yarı Finallere Gelmek Gurur Verici''

Genç, yaptığı açıklamada, "Bu rakip karşısında yarı finale kadar gelmiş olmak çok gurur verici. Bir Türk kadını olarak, hepsiyle gurur duyuyoruz. Filenin Sultanları'nın her oyuncusunu ayrı ayrı çok seviyoruz," diyerek duygularını paylaştı.

Bu tarihi karşılaşmanın izlenmesi, taraftarların bir araya gelerek, milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği unutulmaz anlar yaratmasını sağladı.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final...

Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediyesince, ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekrandan seyretti.

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