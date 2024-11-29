Basketbol Haftası Heyecanı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün: 19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)
Yarın:
- 15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)
- 18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
- 20.30 Bursaspor Yörsan-Karşıyaka (TOFAŞ)
1 Aralık Pazar:
- 15.30 Yalovaspor Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)
- 18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)
- 20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)
2 Aralık Pazartesi:
- 19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
- 14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
- 15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
1 Aralık Pazar:
- 15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)
- 16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)
2 Aralık Pazartesi:
- 15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.