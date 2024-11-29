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Basketbol Haftası Heyecanı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları başlıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:24
Basketbol Haftası Heyecanı: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün: 19.00 Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

Yarın:

  • 15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)
  • 18.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
  • 20.30 Bursaspor Yörsan-Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Aralık Pazar:

  • 15.30 Yalovaspor Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (90. Yıl)
  • 18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)
  • 20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

  • 19.00 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
  • 15.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

1 Aralık Pazar:

  • 15.00 Bodrum Basketbol-Emlak Konut (Bodrum)
  • 16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilos Pizza (Sinan Erdem)

2 Aralık Pazartesi:

  • 15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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