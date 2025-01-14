Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In: Aliağa Petkimspor 65-62 Hapoel Netanel Holon'a Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Mücadelesi Devam Ediyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında, Aliağa Petkimspor, İsrail temsilcisi Hapoel Netanel Holon ile karşılaştı. Maçın sonucu 65-62 olarak belirlendi ve böylece seride durum 1-1 oldu.

Karşılaşmanın Özeti

Maç, Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynandı. İlk çeyreği Hapoel Netanel Holon 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte etkili bir savunma sergileyen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 32-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Aliağa Petkimspor, final periyoduna 51-41 önde girdi. Ancak son çeyrekte rakibinin dış şutlarını durduramayan Aliağa Petkimspor, mücadeleyi 65-62 kaybetti.

Üçüncü Maçın Önemi

Serinin ilk maçını 82-81 kazanarak avantaj elde eden Aliağa Petkimspor, bu yenilgiyle son 16 şansını üçüncü karşılaşmaya bıraktı. Serinin üçüncü ve son maçı, 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Bu maçı kazanan takım, son 16 turunda adını grup aşamasına yazdıracak.