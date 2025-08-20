Basketbol Süper Lig 2025-26: Kulüp Temsilcilerinden Fikstür Sonrası Açıklamalar

Fikstür Çekimi Sonrası Kulüplerden İlk Açıklamalar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin ardından takım temsilcileri Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki organizasyonda yeni sezon için temennilerini ve hedeflerini paylaştı. Kulüp yetkilileri, format değişiklikleri, hedefler ve hazırlık süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş GAİN - Murat Mürtezaoğlu

Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu, son iki yılda yükselen bir grafik yakaladıklarını belirterek "Bu sezon da üzerine ekleyerek devam etmek istiyoruz. Bu sezon format değişti. Normalde de final serisinin 3 maç üzerinden olması gerekiyordu. Sporcuların konsantrasyonu dağılıyor. Bence olumlu bir karar. Beşiktaş taraftarı basketbolu çok seviyor. Basketbolu bilerek izliyor. Her zaman yanımızdalar ve böyle devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Trabzonspor - Gözde Atasoy

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Süper Lig'e yükseldikleri için hem heyecanlı hem gururlu olduklarını vurguladı. Atasoy, "Bodrum'da son maçta şampiyonluğu coşkuyla kutladık. Trabzonspor'un bu noktada olması gerekiyordu. Lige renk katacağımızı düşünüyorum. Ligdeki seyir zevkini artıracak bir takım olacağımıza eminim. Deneyimli bir hocayla yola devam ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere büyük hedeflerimiz var. Umarım seyir zevki yüksek, sadece basketbolun konuşulacağı bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko - Cenk Renda

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, kulüplere sakatlıksız bir sezon dileyerek sözlerine başladı ve geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu olarak yeni sezona aynı hedeflerle girdiklerini belirtti. Renda, "Yeni sezona da aynı hedeflerle başlıyoruz. TOFAŞ deplasmanıyla lige başlayacağız ama öncesinde 24 Eylül'de Beşiktaş GAİN'le Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama bizim hedefimiz her kupada şampiyonluk. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum. Lige de TOFAŞ galibiyetiyle başlamayı hedefliyoruz. Sonrasında hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray MCT Technic - Ömer Yalçınkaya

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını ve takıma güvendiklerini belirterek, "Geçen sezon final oynadığımız Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluk hedefliyoruz, ligde de final oynamak istiyoruz. Bunun için de kulübümüzün desteği yeterli. Sakatlıksız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes - İsmail Şenol

Anadolu Efes Sportif Direktörü İsmail Şenol, kulübün 50. sezonuna yakışır bir kadro kurma niyetinde olduklarını söyledi. Şenol, "Başkan Tuncay Özilhan'ın 50 sezon önce koyduğu vizyonla Anadolu Efes'in Avrupa'nın zirvesine çıktığının altını çizerken, 50. sezonumuza yakışır bir kadro kurmak istiyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez 20 takım olacak ve 10 çift maç haftası olacak. Bu sebeple fikstür sıkışık ve zorlu seyahat programı olacak. Antrenman fırsatımız da az. Biz de bu doğrultuda bir kadro kurmak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek ve bu sebeple heyecanlıyız." dedi.

Diğer Kulüp Temsilcilerinin Mesajları

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, iddialı bir kadro kurduklarını ve Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istediklerini ifade etti.

Esenler Erokspor Genel Menajeri Aycan Şarlı, tüm takımlara başarı diledi.

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, lige ve Şampiyonlar Ligi'ne yeni bir kadro ve teknik ekiple hazırlandıklarını söyledi.

Manisa Basket Genel Menajeri Özgür Önver, geçen sezonki başarıları sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, bu sezon son 5 yılın en kaliteli liginin yaşanacağını belirtti.

Altyapı ve Yatırımlar

Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, geçen sene ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatarak taraftarları kombine alıp destek olmaya davet etti.

Mersinspor Asbaşkanı Doğukan Sönmez, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmelerine rağmen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklarını ve altyapıya yatırım yapacaklarını açıkladı. Sönmez, "Yeni yetenekler yetiştiriyoruz. MSK Basketbol Akademi için 30 odalı, 3 salonlu altyapı yatırımı yapıyoruz. Türkiye'nin güneyinde basketbolcu yetiştiren bir parlayan yıldızı olacak. Tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, A Milli Takım'a Avrupa Şampiyonası'nda başarı dileyerek konuşmasına başladı ve yeni bir takım kurduklarını belirtti: "En büyük avantajımız yeni oyuncuların Türkiye'de daha önce oynamış olması. Takımımız kampa devam ediyor. Milli takımlardaki yabancıların katılmasıyla tam kadro olarak lige hazır olacağız. Avrupa ve ligde hedeflerimiz aynı. Rekabetçi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Erdem Can, öğrencilerini çok iyi şekilde hazırlıyor. TB2L'de de genç oyuncular için bir takım kurduk. Onları da A takıma entegre etmek istiyoruz."

Yukatel Merkezefendi Basket Genel Menajeri Evren Yenice, sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundu.

Fikstür çekiminin ardından gelen açıklamalar, takım hedefleri, format değişikliklerinin yarattığı beklentiler ve altyapı yatırımlarıyla yeni sezon öncesi heyecanın arttığını gösterdi. Kulüp temsilcileri sakatlıksız ve rekabeti yüksek bir sezon dileğiyle sözlerini tamamladı.