Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Fikstürü Açıklandı

2025-2026 Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi. Normal sezon 26 Eylül 2025'te başlayıp 11 Mayıs 2026'da sona erecek; play-in uygulaması kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)nde gerçekleştirildi. Fikstür törenine TBF yönetim kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ligde 16 takım mücadele edecek ve yeni sezon 26 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Normal sezon karşılaşmaları, 30 hafta sonunda 11 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eleme müsabakaları sebebiyle bu sezon Süper Lig formatında değişikliğe gidildi. Geçen sezon uygulanan play-in bu sezon olmayacak.

Ligi ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekipler çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu turda 2 galibiyet alan ekip yarı final biletini alacak. Yarı final ve final eşleşmeleri ise kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak. (Geçen sezon yarı final serisi kazanılmış 3 maç üzerinden, final serisi ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanmıştı.)

Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar küme düşecek.

Fikstür çekimi sırasında konuşan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, lige yeni yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u tebrik ederken, Avrupa'da mücadele eden kulüplere de başarılar diledi.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da ligin bu sezonki formatıyla ilgili bilgiler vererek bütün takımlara başarılar diledi. Açıklamaların ardından fikstür çekimi yapıldı.

İlk Hafta Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
Aliağa Petkimspor-Karşıyaka
TOFAŞ-Fenerbahçe Beko
Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom
Manisa Basket-Mersinspor
Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol
Anadolu Efes-Esenler Erokspor
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol

