Başpehlivan İsmail Koç: Doğru Kura İle Finale Bir Adım Daha Yakın

Başpehlivan İsmail Koç'tan Kura Açıklaması

GÖKHAN BALCI - Başpehlivan İsmail Koç, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kura şansının, pehlivanların finale bir adım daha yakın olmasını sağladığını ifade etti. Seydikemer Belediyesi adına güreşen Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında menisküs kaynaklı bir sakatlık geçirdiğini ve bu nedenle istediği başlangıcı yapamadığını belirtti.

Koç, sakatlığının düzelmesiyle birlikte antrenmanlarından verim almaya başladığını ifade ederek, "Lig güreşleri benim için iyi geçiyor. Her lig güreşinde bir iki sağlam rakibimi yenerek hedeflerime adım adım devam ediyorum. Bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ben de bütün başpehlivan arkadaşlarım gibi çok iyi çalıştım. Ancak burada önemli olan iyi çalışmanın yanı sıra nasip ve kura şansı. Kura şansı olan pehlivan, kemere bir adım daha yaklaşmış oluyor." dedi.

Son Antrenmanlarını Tamamladı

Sezon boyunca gereken çalışmaları yaptığını vurgulayan Koç, son antrenmanını yapıp müsabaka gününü bekleyeceğini dile getirdi. "Gerek kondisyon gerek güç gerek teknik bu aşamaları tek tek aştık. Şu anda hem yaşımın hem gücümün zirvesinde kendimi iyi hissediyorum. Ancak dediğim gibi, kura çok önemli burada. 2021 yılında burada final yapmak nasip olmuştu ve şimdiki gücüm o dönemden daha iyi. Yapmam gerekenler var ama onları gizleyerek performansımı sahada göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Başpehlivan İsmail Koç, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için geldiği Edirne'de antrenman yaptı.

Başpehlivan İsmail Koç, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için geldiği Edirne'de antrenman yaptı.