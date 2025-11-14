Battalgazi Belediyesi'nden 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası: Kayıtlar Başladı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleniyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası için kayıtlar başladı. Turnuva, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde bilardo tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Etkinlik, sporu yaygınlaştırmak ve gençlerin sosyal aktivitelere katılımını artırmak amacıyla düzenleniyor. Katılım için başvurular Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılabilecek.

Her alanda gençlere öncülük eden Battalgazi Belediyesi, farklı programlarla gençlere spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası kapsamında müsabakaların kıyasıya bir rekabet içinde geçmesi bekleniyor; turnuvanın her anı büyük bir heyecanla sahne olacak.

Turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller de verilecek. Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.000 TL, üçüncüye ve dördüncüye ise 4 bin TL verilecek.

