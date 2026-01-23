Batuhan Kolak, Kayserispor - Başakşehir Maçını Yönetecek

Süper Lig 19. haftasında Kayserispor - Başakşehir maçını Antalya Bölgesi hakemi Batuhan Kolak yönetecek; yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:27
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor ile Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu. Maçı, Antalya Bölgesi Hakemi Batuhan Kolak yönetecek.

Hakem Ataması

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeye göre maçta yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak olacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olarak bildirildi.

Maç Detayı

24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşma Süper Lig'in 19. hafta programı kapsamında yer alıyor.

