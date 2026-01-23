Kar Yağışı Nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK Maçı Ertelendi

Yoğun kar, AKDO Park zemini oyun dışı bıraktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesi olarak bugün saat 14.00’de oynanması planlanan Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK karşılaşması, Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Maçın oynanacağı AKDO Park zemini, mücadele öncesinde tamamen karla kaplandı. Sahadaki koşulların elverişsiz olması nedeniyle hakemler, top ile yapılan kontrollerin ardından müsabakanın sürdürülmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verdi.

Hakemlerin kararıyla karşılaşma ertelendi. Erteleme maçının ne zaman oynanacağı daha sonra belli olacak.

