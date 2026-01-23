Kar Yağışı Nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK Maçı Ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında, Kahramanmaraş'taki yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK maçı ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:31
Kar Yağışı Nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK Maçı Ertelendi

Kar Yağışı Nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK Maçı Ertelendi

Yoğun kar, AKDO Park zemini oyun dışı bıraktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesi olarak bugün saat 14.00’de oynanması planlanan Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK karşılaşması, Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Maçın oynanacağı AKDO Park zemini, mücadele öncesinde tamamen karla kaplandı. Sahadaki koşulların elverişsiz olması nedeniyle hakemler, top ile yapılan kontrollerin ardından müsabakanın sürdürülmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verdi.

Hakemlerin kararıyla karşılaşma ertelendi. Erteleme maçının ne zaman oynanacağı daha sonra belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR-1461 TRABZON FK MAÇI KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE ERTELENDİ.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR-1461 TRABZON FK MAÇI KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE ERTELENDİ.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR-1461 TRABZON FK MAÇI KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE ERTELENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay Belediyespor altyapı seçmeleri başlıyor — Taekwondo, Güreş, Kick Boks, Halter
2
Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk
3
Galatasaray, Fatih Karagümrük Deplasmanında: 22. Randevu
4
GSB Taekwondo Eğitimleri Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Kesintisiz Sürüyor
5
Mahmudiye Spor Tesisleri 7/24 Çocuk ve Gençlerin Hizmetinde
6
Çavdarhisar'da Gençlik ve Spor Projeleri Değerlendirildi
7
Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları