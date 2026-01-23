Deniz Türüç: Konyaspor'un Mevcut Durumu Bize Yakışmıyor

Deniz Türüç, Konyaspor’un Gaziantep maçı öncesi mevcut durumun kendilerine yakışmadığını ve en kısa sürede toparlanacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:07
Deniz Türüç: Konyaspor'un Mevcut Durumu Bize Yakışmıyor

Deniz Türüç: Konyaspor'un Mevcut Durumu Bize Yakışmıyor

Hazırlıklar Kayacık Tesisleri'nde Sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı; yeşil-beyazlı ekip idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç, önemli bir maç oynayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak istiyoruz, bir çıkışa ihtiyacımız var."

Türüç sözlerine devam etti: "Ben başka takımlarda oynarken, Konyaspor’un ne kadar büyük bir camia, ne kadar güzel bir şehir olduğunu hissettim. Dolayısıyla şu anki durum bize yakışmıyor ama en kısa sürede bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum. Hem hoca, hem ekip ve yönetim, hem de oyuncu grubu olarak Türkiye liginin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Konyaspor hem tesis olarak, hem saha olarak imkanlar çok iyi. Potansiyel olarak şehir de ligdeki şu anki konumu hak etmiyor. Kulübün, oyuncu grubun, hocaların ve yönetimin hedefleri büyük. Şimdiki hedefimiz ilk 10’a girmek, ondan sonra da yeni hedefler konulacaktır"

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay Belediyespor altyapı seçmeleri başlıyor — Taekwondo, Güreş, Kick Boks, Halter
2
Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk
3
Galatasaray, Fatih Karagümrük Deplasmanında: 22. Randevu
4
GSB Taekwondo Eğitimleri Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Kesintisiz Sürüyor
5
Mahmudiye Spor Tesisleri 7/24 Çocuk ve Gençlerin Hizmetinde
6
Çavdarhisar'da Gençlik ve Spor Projeleri Değerlendirildi
7
Muğlaspor'a Takviye: Zihni Temelci İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları