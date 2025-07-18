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Bayburt'ta Cirit Gösterisi Rüzgar Gibi Geçti

Bayburt'ta 29. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında muhteşem bir cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:14
Bayburt'ta Cirit Gösterisi Rüzgar Gibi Geçti

Bayburt'ta Cirit Gösterisi Rüzgar Gibi Geçti

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında etkileyici bir cirit gösterisi yapıldı. Bayburt Belediyesi tarafından cirit sahasında organize edilen etkinlik, yerli ve yabancı misafirler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yoğun İlgi ve Heyecan Dolu Anlar

Gösterilere katılan altı kişiden oluşan iki takım, at üzerindeki performanslarını sergiledi. Sporcular, rakiplerine cirit atarken hem yeteneklerini hem de atlarına hakimiyetlerini sergiledi. Cirit atmanın yanı sıra, gösterilerdeki zor hareketler izleyicilere unutulmaz anlar sunarak yaz sıcaklarını unutturdu.

Protokolün Katılımı

Gösteriler, Belediye Başkanı Mete Memiş ve çeşitli protokol üyeleri tarafından da takip edildi. Bayburt'un tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken bu etkinlik, bu yıl 20 Temmuz'a kadar devam edecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nin önemli bir parçasıydı.

Bayburt Dede Korkut Şöleni, yerel ve uluslararası kültürün birleşimine sahne rekoru kırarak, geleneksel değerleri ve modern hayatı buluşturmayı hedefliyor.

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında...

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında...

Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

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