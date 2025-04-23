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Bayburt'ta ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

Bayburt'ta düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası'nda 8 üniversiteden 71 sporcu kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:16
Bayburt'ta ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Rüzgarı

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta büyük bir heyecanla sona erdi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi'nin güçlü destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli organizasyona toplamda 8 üniversiteden 71 sporcu katıldı.

Çoruh Nehri'nde Heyecan Dolu Yarışlar

Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilen şampiyona, 3 gün boyunca süren nefes kesen yarışmalara ev sahipliği yaptı. Toplam 16 takımdan 71 sporcu, 'kafa kafaya', 'slalom' ve 'nehir inişi' kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.

Kategorilerde Dereceler Belli Oldu

Yarışlar sonucunda kadınlar kategorisinde, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi şampiyonluk ipini göğüslerken, İstanbul Üniversitesi ikinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Düzce Üniversitesi birinci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Karma kategorisinde ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci olarak öne çıktı.

Şampiyonada başarılı olan tüm takım ve sporculara madalya ve kupa verildi. Herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği bu organizasyon, rafting tutkunlarını bir araya getirdi.

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi destekleriyle...

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen organizasyona 8 üniversiteden 71 sporcu katıldı.

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi destekleriyle...

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen organizasyona 8 üniversiteden 71 sporcu katıldı.

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