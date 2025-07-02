Bayburt'ta Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bayburt'ta 850 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen bu önemli organizasyon, 71 ilden gelen sporcuların üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele sergilemesine sahne oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin kişilik yeni spor salonunun bu şampiyonayla açıldığını belirtti. Köse, sporcular, antrenörler ve ailelerin de bulunduğu yaklaşık 1200 kişiyi Bayburt'ta misafir ettiklerini ifade ederek, müsabakalarda yer alan sporculara başarılar diledi.

Köse, aynı zamanda yeni spor salonunun modern yapısını vurgulayarak, "Bu tesis, Cumhurbaşkanımızın gençlerimize hediyesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyona, 6 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olan final maçları ile sona erecek.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 850 sporcunun katılımıyla Bayburt'ta sürüyor.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 850 sporcunun katılımıyla Bayburt'ta sürüyor.