Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Bayer Leverkusen, sezon başında göreve gelen Erik ten Hag'ın 2 ay sonra görevine son verdi. Ten Hag, takımın başında 3 resmi maçta yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:25
Kısa süreli görev sonrası ayrılık

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, sezon başında takımın başına getirilen Erik ten Hag'ın görevine son verildiğini resmi olarak açıkladı.

Erik ten Hag, kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United gibi takımları çalıştırdı ve 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak göreve başladı.

Takımın başında yaklaşık 2 ay kalan 55 yaşındaki teknik adam, kulübün başında toplam 3 resmi maça çıktı.

Ten Hag yönetimindeki Leverkusen, Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 mağlup etti. Ancak Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 yenildi, ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

Kulüp, ayrılıkla ilgili resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı; ilerleyen günlerde yeni bir teknik direktör arayışına girileceği belirtiliyor.

